الصين تعلن زعامتها في مجال تصنيع الساعة الذرية الفضائية

أعلن العلماء الصينيون زعامة الصين في مجال تصنيع الساعة الذرية الفضائية التي تستخدم أحدث نماذجها في نظام " Beidou " الصيني للملاحة الفضائية.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن الساعة الفضائية الصينية الجديدة أصغر وزنًا مقارنة بمثيلاتها الأجنبية.، ولديها إنتاجية أكبر.

يذكر أن قمرين اصطناعيين تابعيين لنظام " Beidou " للملاحة الفضائية أطلقا إلى المدار حول الأرض الأسبوع الماضي وهي مزودة بالساعات الفضائية الهيدروجينية الذرية من الجيل الأخير.

ويقوم مبدأ العمل تلك الساعة على حساب تذبذبات الذرات، ما يجعلها تمتلك دقة فائقة.

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وقال المهندسون الصينيون إن نظام الملاحة الفضائية "Beidou " سينافس قريبًا أنظمة "جي بي أس" الأمريكي و"غلوناس" الروسي و" هاليو" الأوروبي للملاحة الفضائية.

ويتوقع أن يشمل نظام الملاحة الصيني في نهاية العام الجاري منطقة الحرير الاقتصادية كلها ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم سيشمل بحلول عام 2020 أراضي العالم كله. وسيتضمن نظام الملاحة الصيني 35 قمرًا اصطناعيًا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف