الرواد الأمريكيون قد يحرمون من السفر إلى الفضاء

قدمت إدارة الرقابة إلى الكونغرس الأمريكي تقريرا يحذر من أن تأجيل موعد إنجاز تصنيع المركبة الفضائية المأهولة قد يؤدي إلى الحرمان من السفر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحذرت إدارة الرقابة من خطر فقدان السيطرة على الوحدة الأمريكية في المحطة الفضائية الدولية، لأن اتفاقية شراء المقاعد في مركبات "سويوز" الروسية المأهولة تنتهي عام 2019.

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وقال التقرير إن شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ" الأمريكيتين تسعيان إلى تحقيق تقدم في عملية نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية على متن المركبات الأمريكية. لكن الجدول الزمني الخاص بتصنيع تلك المركبات الفضائية يتأخر بشكل دائم. وقد يؤدي هذا التأخر إلى عجز وكالة "ناسا" عن منح ترخيص باستخدام المركبة الفضائية المأهولة الجديدة قبل انتهاء مفعول اتفاقية شراء المقاعد في مركبات "سويوز" الروسية.

يذكر أن وكالة "ناسا" وقعت، في فبراير الماضي، مع شركة "بوينغ" الأمريكية اتفاقية شراء 5 مقاعد إضافية في مركبات "سويوز" الروسية للقيام برحلات إلى المحطة الفضائية الدولية أعوام 2017 – 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقية مع "بوينغ" التي تتعاون مع شركة "إينيرغيا" الروسية 373.5 مليون دولار.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف