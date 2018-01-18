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رواد المحطة الدولية في الفضاء المكشوف

الفضاء

رواد المحطة الدولية في الفضاء المكشوف
roscosmos/ vk.com
عمل رواد الفضاء
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من المقرر أن يخرج رواد الفضاء، في شهر يناير الجاري، مرتين من المحطة الدولية للعمل في الفضاء المكشوف.

صرح بذلك مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال المصدر: "من المخطط أن يخرج رواد الفضاء من المحطة حسب البرنامج الأمريكي، يومي 23 و29 يناير، وذلك لاستبدال ذراع SSRMS الأوتوماتيكية المعطلة".

وأشار المصدر إلى أن رائدي الفضاء الأمريكيين مارك فانده وسكوث تينغل سيخرجان من المحطة أولا. ثم سيلحقهما الياباني نوريسيغي كنائي ليحل مكان تينغل.

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يذكر أن وحدة التحكم بالتغذية الكهربائية المركبة على سطح المحطة الفضائية الخارجي، والتي تقوم بنقل الكهرباء إلى المرسل اللاسلكي التابع لقناة الاتصال بمجال ترددات "S"، تعطلت يوم 9 أغسطس الماضي.

وكان من المفترض استبدال الوحدة المعطلة، في 18 أغسطس، لتحل مكانها اليد الأوتوماتيكية SSRMS، ثم أجلت العملية إلى سبتمبر. وبعد تعطل اليد الأوتوماتيكية الخارجية، اتخذ قرار باستبدالها في يناير الجاري.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف

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