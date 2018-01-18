الإعلان عن موعد إطلاق قمر "Sentinel 3B" الأوروبي

أكد أليكسي فاروتشكو مدير مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية أن إطلاق القمر الصناعي الأوروبي "Sentinel 3B" من المفترض أن يتم، أواخر مارس أو مطلع أبريل المقبل.

وفي مقابلة له مع صحيفة إزفيستيا الروسية قال المسؤول: "هذا القمر التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والمخصص للمسح الأرضي والمراقبة، من المخطط أن ينطلق إلى الفضاء ما بين 26 مارس و6 أبريل المقبلين، على متن صاروخ روكوت".

وأضاف فاروتشكو قائلا: "نخطط لعمليات إطلاق صواريخ فضائية أخرى الصيف القادم. ففي تلك الفترة، من المفترض أن نطلق صاروخي روكوت بحمولات مخصصة لوزارة الدفاع الروسية. وستجري إحدى عمليات الإطلاق في يونيو المقبل. وفي شهر أكتوبر 2018، نخطط لإطلاق 3 أقمار اصطناعية تابعة لمنظومة (غونيتس) الروسية".

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أما فيما يتعلق بعملية إطلاق صاروخ "أنغارا-A5" الفضائي الروسي الثقيل، المخطط إطلاقه الربيع القادم فقال المسؤول: "نعتقد أن الصاروخ سيحمل على متنه أقمارا أو ربما حمولات أجنبية إلى الفضاء".

تجدر الإشارة إلى أن مركز "خرونيتشيف" كان قد أعلن منذ مدة أن المهندسين والمختصين يعملون على تصميم نسخة متعددة الاستخدام لصاروخ "أنغارا"، حيث أشارت المعلومات إلى أن تلك الصواريخ المعدلة ستزود بأجنحة لتحلق في الفضاء على غرار المكوك.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر