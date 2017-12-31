الإنجازات الروسية الفضائية المتوقعة للعام 2018

تسعى روسيا للحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الفضاء عن طريق تطوير وتنفيذ المشاريع الفضائية المختلفة.

ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية أهم المشاريع والإنجازات الفضائية التي يفترض أن يشهدها العام 2018:

- تحديد ملامح المحطة القمرية المدارية

أعلن المؤتمر الفضائي الفلكي في أديلايد الأسترالية أن الدول الفضائية الرائدة تعتزم إنشاء محطة فضائية جديدة في مدار حول القمر عام 2024. ويتوقع أن تحدد الملامح التقنية لتلك المحطة عام 2018.

واقترحت روسيا أن تصنع لهذا الغرض صاروخا فائق الثقل وإحدى الوحدات الثلاثة لمحطة "Deep Space Gateway"، فضلا عن تصميم جهاز التحام موحد لكل الدول المشاركة في المشروع.

RIA Maksim Blinov

- العودة إلى طاقم ثلاثي في المحطة الفضائية الدولية

تعتزم شركة "روسكوسموس" الروسية استئناف عمل الطاقم المتألف من رواد الفضاء الروس الثلاثة في المحطة الفضائية الدولية، علما أن الطاقم الروسي الحالي يضم رائدي فضاء فقط. ويتوقع أن تعود روسيا إلى الطاقم الثلاثي، في سبتمبر المقبل.

Mosmonitor.ru

- انطلاق عملية إنشاء منصة جديدة لصاروخ "أنغارا" الثقيل

يتوقع أن يتحقق الإطلاق الاختباري الثاني لصاروخ "أنغارا" الثقيل عام 2018 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية. أما عملية بناء منصة جديدة لهذا الصاروخ في قاعدة "فوستوتشني" فستنطلق مطلع العام المقبل، بكلفة تبلغ 40 مليار روبل (ما يعادل نحو 660 مليون دولار). ويتوقع أن تختتم عملية إنشاء المنصة عام 2022.

- تشغيل شبكة الإنترنت في الوحدة الروسية للمحطة الفضائية الدولية

يتوقع أن يقوم رائدا الفضاء الروسيان شكابليروف وميتشوركين، أثناء خروجهما من المحطة إلى الفضاء المكشوف باستبدال هوائي "لوتش" الذي بلغ عمره 17 عاما. كما يتوقع أن يمد بعد ذلك خط جديد للاتصال بين المحطة والأرض سيعمل خارج مجال رؤية مراكز الرصد الروسية الأرضية، الأمر الذي سيمكّن رواد الفضاء الروس من استخدام الإنترنت المستقل عن الخدمة الأمريكية.

Inspaceblog.net

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يطلق عام 2018 مختبر "سبيكتر" الفلكي الروسي إلى مدار حول الأرض، وأن يتم تشغيل وحدة "ناؤوكا" (العلم) الجديدة والتحامها بالمحطة الفضائية. كما يتوقع أن تشهد قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية إطلاق 5 صواريخ جديدة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف