اليابان.. شركات الإعلان على موعد مع القمر!

تسعى شركة الفضاء اليابانية "إسباس" إلى وضع لوحة إعلانية على سطح القمر بتكلفة مبدئية تصل إلى 90 مليون دولار، بهدف فتح خدمة جديدة في مجال الإعلان، بحلول عام 2020.

وذكر موقع "بيزنس إنسيدر" أن شركة "إسباس" تتوقع أن يغطي المبلغ المذكور تكلفة إرسال مركبة الفضاء إلى مدار القمر بحلول عام 2019 وهبوطها في عام 2020، وفي حال نجاح التجربة، فإن الشركة ستقوم بتقديم خدمة الإعلانات الدعائية بطلب الشركات المُعلنة.

ووفقا للموقع ذاته، فإن الأمر لن يكون بإرسال لوحة إعلانية بالشكل المادي، ولكن سيكون إسقاط صورة الإعلان على لوحة قمرية، ولن تكون لوحة مادية، لكنها ستظهر شعار الشركة المراد الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لاستقبال الطلبات من الشركات لنشر شعاراتها على سطح القمر.

وشركة "إسباس" ليست الشركة الأولى في اليابان التي تسعى لاستخدام الفضاء للإعلان، فقد سبق واشترت شبكة تلفزيونية يابانية مقعدا في إحدى مركبات الفضاء الروسية، ووضعت شعارها على مركبة الإطلاق، لكن "إسباس" أول شركة تحاول بشكل مباشر الإعلان على سطح القمر.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة