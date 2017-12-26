الصين تطلق آخر أقمارها الاصطناعية لعام 2017

أتمت الصين، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، برنامج الرحلات الفضائية المخطط له العام الجاري، وذلك بعد إطلاق صاروخ "تشانغ تشنغ-2" حاملا 3 أقمار اصطناعية إلى مدار حول الأرض.

وأوردت شركة الجو والفضاء الصينية هذا الخبر على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "WeChat".

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن البعثة الفضائية الصينية انتهت لعام 2017، بإطلاق صاروخ يحمل أقمار اصطناعية لاستشعار الأرض عن بعد من قاعدة "شيتشانغ" في محافظة سيتشوان الصينية.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن إطلاق الصاروخ هو الرحلة الفضائية الـ 260 بالنسبة إلى أسرة الصواريخ "تشانغ تشنغ".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين كان تخطط لأن تطلق، في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مسبارا إلى القمر في إطار تحقيق برنامجها القمري. لكن فشل إطلاق صاروخ "تشانغ تشنغ-5" اضطر السلطة الصينية إلى تأجيل الرحلة، ولم تعلن السلطات عن سبب فشل الرحلة.

وكانت شركة الجو والفضاء الصينية قد نشرت، في نوفمبر الماضي، خارطة طريق لتطوير مشاريع الصين الفضائية أعوام 2017 – 2045. ووفقا لهذا البرنامج يجب أن يطلق عام 2019 صاروخ "تشانغ تشنغ-8" الجديد المتوسط.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف