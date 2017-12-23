وفاة صاحب مهمة "السير الشهيرة في الفضاء"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن وفاة رائد الفضاء الأمريكي "بروس ماكاندليس" عن عمر يناهز 80 عاما، وهو أول شخص يتحرك بحرية وهو غير مقيد بحبل خلال مهمة سير في الفضاء.

وانضم ماكاندليس، الذي تقاعد كقبطان بالبحرية الأمريكية، إلى ناسا عام 1966، ليصبح عضوا في طاقم دعم رواد الفضاء لمهمة أبولو 14.

وخلال مهمة أبولو الثانية عام 1969، عمل ماكاندليس أيضا كمتلقي اتصالات التحكم في المهمة لكل من نيل أرمسترونج وباز ألدرين، اللذين أصبحا أول رجلين يسيران على سطح القمر.

وقام ماكاندليس بأداء مهمة السير الشهيرة في الفضاء عام 1984، وفي عام 1990 ساعد على نشر تلسكوب الفضاء "هابل" الذي أطلق للتحقق من المجرات البعيدة.

المصدر :وكالات

نتاليا عبدالله