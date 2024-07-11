وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة، نيكيتا تسابلين:"القمر الصناعي متناهي الصغر الذي أطلقناه إلى الفضاء العام الماضي نجح بأداء مهامه، واستقبلت المحطات الأرضية في مختلف أنحاء العالم 630 حزمة بيانات منه، وخلال فترة تشغيله تمكن القمر من قطع مسافة 244 مليون كم في الفضاء، أي أنه نفذ حوالي 5.5 ألف دورة في الفضاء".

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وأضاف:"في كل مرحلة من مراحل عمل القمر كانت هناك بعض المخاطر، لكن القمر لا يزال يعمل في المدار حتى اليوم، في البداية لم تكن لدينا خطط طويلة الأمد لعمل هذا القمر، كان تطويره مشروعا تجريبيا، أبعاد هذا القمر (5/5/10) سم فقط".

وأشار تسابلين إلى أن القمر المذكور أرسل إلى الفضاء في 27 يونيو العام الماضي، وجرى إطلاقه كحمولة إضافية مع القمر الروسي Meteor-M رقم 2-3، وعندما غادر القمر حاوية الإطلاق تعرض لبعض المشكلات التقنية، لكن سرعان ما تمت معالجتها واستمر القمر في العمل بشكل جيّد.

وكانت شركة RuVDS قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على مشروع سيتيح إمكانية نقل أقمار صناعية متناهية الصغر (بأبعاد 5/5/5 سم) في الحاويات الفضائية المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية النانوية، الأمر الذي سيساعد في المستقبل على إطلاق عشرات الأقمار متناهية الصغر دفعة واحدة إلى الفضاء باستخدام صاروخ فضائي واحد.

المصدر: تاس