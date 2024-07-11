وقال بيان صادر عن المركز:"في 15 يوليو الجاري سيذهب رائد الفضاء الروسي إلى الولايات المتحدة لتلقي تدريبات لرحلته إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية، والتي من المقرر أن تتم في أغسطس 2024".

وأشار البيان إلى أن غوربونوف كان قد خضع لتدريبات شاملة في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، وقيّم الخبراء بشكل إيجابي استعداده للمهام التي سينفذها في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

وفي لقاء مع الصحافة قال غوربونوف:"في إطار مهمتي على متن المحطة الفضائية الدولية، سيتعين علي إجراء تجربة مثيرة للاهتمام تسمى Kinetics-2، التجربة ستجرى في فرن فراغي في وحدة "ناؤوكا" التابعة للقسم الروسي في المحطة، عملي سيكون مرتبطا بإعادة صهر البلورات للحصول على بنية بلورية جديدة ودراستها".

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوكالة عن توقيع اتفاقية إضافية مع ناسا لإجراء رحلتين إضافيتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، وأن الرحلات المشتركة ستستمر حتى عام 2025.

المصدر: تاس