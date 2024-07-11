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    الفضاء
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:21 GMT

    "روس كوسموس" تعقد اتفاقية تعاون مع أكاديمية صينية لتطوير تقنيات صواريخ الفضاء

    أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن مركز Keldysh التابع لها عقد اتفاقية تعاون مع أكاديمية صينية لاستحداث مختبر دولي لأبحاث وتطوير تقنيات صواريخ الفضاء.

    "روس كوسموس" تعقد اتفاقية تعاون مع أكاديمية صينية لتطوير تقنيات صواريخ الفضاء
    Roscosmos

    وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"وقع مركز Keldysh وأكاديمية تقنيات محركات الفضاء الصينية على اتفاقية لاستحداث مختبر دولي مشترك لأبحاث وتطوير التقنيات المتعلقة بصواريخ الفضاء، المختبر سيركز على البحث في مجالات تطوير محركات صواريخ الفضاء عالية الدفع والقابلة لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى محركات الصواريخ الكهربائية، وعلى تقنيات الاختبار الخاصة".

    Roscosmos

    وتنص مذكرة التعاون الموقعة أيضا على إجراء بحث فني مشترك في مجال تطوير المحركات الأيونية وتحسين تقنيات محركات البلازما المغناطيسية.

    وأشارت "روس كوسموس" أيضا إلى أن المذكرة تنص على التعاون في مجالات التعليم، إذ سيتم إطلاق برنامج مشترك لتبادل طلاب الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا والمعلمين والباحثين، بالإضافة إلى استحداث برامج تعليمية مشتركة ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية.

    وكانت "روس كوسموس" قد ذكرت العام الماضي أن مركز Keldysh التابع لها يعمل على مشاريع لتطوير مركبات للرحلات الفضائية البعيدة التي سترسلها روسيا مستقبلا إلى المريخ والقمر.

    المصدر: روس كوسموس

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