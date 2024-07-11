وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"وقع مركز Keldysh وأكاديمية تقنيات محركات الفضاء الصينية على اتفاقية لاستحداث مختبر دولي مشترك لأبحاث وتطوير التقنيات المتعلقة بصواريخ الفضاء، المختبر سيركز على البحث في مجالات تطوير محركات صواريخ الفضاء عالية الدفع والقابلة لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى محركات الصواريخ الكهربائية، وعلى تقنيات الاختبار الخاصة".

وتنص مذكرة التعاون الموقعة أيضا على إجراء بحث فني مشترك في مجال تطوير المحركات الأيونية وتحسين تقنيات محركات البلازما المغناطيسية.

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وأشارت "روس كوسموس" أيضا إلى أن المذكرة تنص على التعاون في مجالات التعليم، إذ سيتم إطلاق برنامج مشترك لتبادل طلاب الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا والمعلمين والباحثين، بالإضافة إلى استحداث برامج تعليمية مشتركة ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية.

وكانت "روس كوسموس" قد ذكرت العام الماضي أن مركز Keldysh التابع لها يعمل على مشاريع لتطوير مركبات للرحلات الفضائية البعيدة التي سترسلها روسيا مستقبلا إلى المريخ والقمر.

المصدر: روس كوسموس