وفي مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء قال سالاريه: "في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك 12 عملية إطلاق في صناعة الفضاء الإيرانية، منها 10 عمليات إطلاق محلية و 2 دولية، وحتى نهاية الحكومة الحالية، سيكون لدينا العديد من عمليات الإطلاق، حيث أنه خلال الشهر المقبل، نخطط لعمليتي إطلاق جديدتين".

وأضاف: "نخطط لإطلاق كتلة الانتقال المداري "سامان" وقمر صناعي بحثي آخر، خلال الشهر المقبل إن شاء الله".

وحول الهدف من إطلاق هذين القمرين الصناعيين أوضح قائلا: "نظرا لقدرة البلاد المتقدمة في مجال حاملات الأقمار الصناعية، فإن إحدى الأدوات الحاسمة اللازمة لتنفيذ المهام الفضائية، هي إطلاق الأقمار الصناعية من أجل إقامة الاتصالات، أو وضع الأقمار الصناعية في المدار للاستكشافات الفضائية من أجل إنزال المركبات الفضائية إلى القمر أو المريخ".

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وفي الختام قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "إن نظام كتلة الانتقال المداري هو نظام وسيط لوضع الأقمار الصناعية في مدارات عالية، ويستخدم بهدف تقليل التكاليف وتجنب بناء حاملات عملاقة واستهلاك مرتفع للوقود".

وبحسب وكالة مهر الإيرانية فإن سالاريه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن مراحل تصميم وبناء الأقمار الصناعية المختلفة قد اكتملت أو يجري الانتهاء منها، بما في ذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ناهيد 2" ، والنموذج الأولي لكتلة النقل المداري سامان وكذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ظفر 2" وأصبحت هذه الأقمار الصناعية وكتلة النقل المداري جاهزة للإطلاق بعد الانتهاء من اختباراتها.

المصدر: ar.mehrnews.com