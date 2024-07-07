إقرأ المزيد الصين تنجح في اختبار قمر صناعي مخصص لبرنامج استكشاف القمر





ويشير موقع الصحيفة في شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، إلى أن القمر الصناعي أطلق بواسطة صاروخ النقل المحدث CZ-6 في الساعة 6.49 بالتوقيت المحلي (1.49 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي (مقاطعة شانشي الشمالية). وهو الإطلاق رقم 527 لصواريخ النقل من نوع Long March.

وسوف يستخدم القمر الصناعي Tianhui 5-02 لنقل البيانات الجغرافية وتعداد الأراضي والبحوث العلمية.

ويبلغ قطر صاروخ CZ-6 المحدث الذي يعتبر جيلا جديدا من الصواريخ الصديقة للبيئة 4.2 م وطوله حوالي 50 م، وهو قادر على توصيل ما لا يقل عن 4 أطنان من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس (5 أطنان إلى المدار الأرضي المنخفض).

المصدر: تاس