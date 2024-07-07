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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 09:49 GMT

    الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui 5-02 للاستشعار عن بعد

    أفادت صحيفة Zhongguo Hantianbao الصينية أن مهمة القمر الصناعي الجديد هي تعداد الموارد الأرضية، والبحوث العلمية.

    الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui 5-02 للاستشعار عن بعد



    ويشير موقع الصحيفة في شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، إلى أن القمر الصناعي أطلق بواسطة صاروخ النقل المحدث CZ-6 في الساعة 6.49 بالتوقيت المحلي (1.49 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي (مقاطعة شانشي الشمالية). وهو الإطلاق رقم 527 لصواريخ النقل من نوع Long March.

    وسوف يستخدم القمر الصناعي Tianhui 5-02 لنقل البيانات الجغرافية وتعداد الأراضي والبحوث العلمية.

    ويبلغ قطر صاروخ CZ-6 المحدث الذي يعتبر جيلا جديدا من الصواريخ الصديقة للبيئة 4.2 م وطوله حوالي 50 م، وهو قادر على توصيل ما لا يقل عن 4 أطنان من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس (5 أطنان إلى المدار الأرضي المنخفض).

    المصدر: تاس

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