الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui 5-02 للاستشعار عن بعد
أفادت صحيفة Zhongguo Hantianbao الصينية أن مهمة القمر الصناعي الجديد هي تعداد الموارد الأرضية، والبحوث العلمية.
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ويشير موقع الصحيفة في شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، إلى أن القمر الصناعي أطلق بواسطة صاروخ النقل المحدث CZ-6 في الساعة 6.49 بالتوقيت المحلي (1.49 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي (مقاطعة شانشي الشمالية). وهو الإطلاق رقم 527 لصواريخ النقل من نوع Long March.
وسوف يستخدم القمر الصناعي Tianhui 5-02 لنقل البيانات الجغرافية وتعداد الأراضي والبحوث العلمية.
ويبلغ قطر صاروخ CZ-6 المحدث الذي يعتبر جيلا جديدا من الصواريخ الصديقة للبيئة 4.2 م وطوله حوالي 50 م، وهو قادر على توصيل ما لا يقل عن 4 أطنان من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس (5 أطنان إلى المدار الأرضي المنخفض).
المصدر: تاس
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