الصين تنجح في اختبار قمر صناعي مخصص لبرنامج استكشاف القمر

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن قمر Queqiao-2 الذي أطلقته الشهر الماضي، اجتاز الاختبارات بنجاح في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة:" قمر Queqiao-2 المخصص لبرنامج استكشاف القمر اجتاز جميع الاختبارات المطلوبة في الفضاء، ومعداته تعمل بشكل طبيعي، والقمر بات جاهزا لتقديم خدمات الاتصالات وترحيل الإشارات لبرنامجنا الوطني لدراسة القمر، وكذلك للبرامج الأجنبية".

أطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) القمر المذكور في 20 مارس الماضي من مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان، وأعلنت أن مهمته ستكون نقل الإشارات إلى الأرض من المركبات التي ستطلقها الصين لاحقا لاستكشاف الجانب المظلم للقمر.

وكان مجلس الدولة في الصين قد وافق في يناير 2004 على برنامج وطني لاستكشاف القمر، وعام 2019 حققت الصين نجاحا بوصول أول مركبة فضائية تابعة لها إلى الجانب المظلم من القمر، وفي نوفمبر 2020 أطلقت الصين مركبة Chang'e-5 إلى القمر وتمكنت المركبة من جمع 2 كلغ تقريبا من تربته وعادت إلى الأرض محملة بالعينات بعد مضي حوالي 23 يوما على إطلاقها.

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وفي مارس 2021 وقعت "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي ستجعل من الممكن البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية المتحكم فيها عن بعد، ومن المفترض أن تطلق المركبة الاستكشافية الأولى في إطار المشروع عام 2026، على أن يكتمل المشروع عام 2028.

المصدر: فيستي