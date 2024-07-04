وحول الموضوع قال كوجيفنيكوف في مقابلة تلفزيونية أجريت معه مؤخرا:" سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروع تطوير محطة (ROS) المدارية الروسية الواعدة، لكن الجزء الأكبر من العمل سيتم تنفيذه من قبل البشر".

وأضاف:"تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور وتتحدث باستمرار، وتطورها سريع، سنستخدم هذه التقنيات لمساعدة الخبراء في عملية تطوير المحطة وتصميمها، لكننا سنعتمد على قدرات الأدمغة البشرية بشكل أساسي".

وكان كوجيفنيكوف قد ذكر سابقا أن المحطة المدارية الروسية الواعدة ستحصل على كمبيوتر لديه قوة حاسوبية عالية، أو ما يسمى بالسوبر كمبيوتر، ستشمل مهام هذا الجهاز استقبال البيانات من الأقمار الصناعية، ومعالجتها وإرسالها إلى الأرض، سيكون قادرا على معالجة البيانات التي لا تستطيع الأقمار معالجتها.

وأشارت وكالة "روس كوسموس" مؤخرا إلى أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من وحدات المحطة عام 2027، والتي ستكون عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتوليد الطاقة، وحتى عام 2030 من المخطط أن تطلق وحدتين أخريين، لتشكل الوحدات الثلاث أساس المحطة، وفي المرحلة الثانية ما بين عامي 2031 و 2033 من المخطط أن تضاف إلى المحطة وحدات TsM1 وTsM2.

المصدر: فيستي