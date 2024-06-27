"روس كوسموس" تطلق أقمارا جديدة لرصد الأرض والقمر

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية العام الجاري، ستستخدم في رصد الأرض والقمر.

وحول الموضوع قال، ميخائيل خايلوف، نائب مدير قسم المجمعات والأنظمة الفضائية في الوكالة:"تخطط روس كوسموس لإطلاق عدة أقمار صناعية جديدة قبل نهاية العام الجاري، حيث ستطلق قمرين من نوع Aist، وقمرا من نوع Condor-FKA، وقمرا متعدد الاستخدامات من نوع Obzor-R".

وأضاف:"قريبا سيتم إرسال القمر رقم 2 من أقمار Condor-FKA إلى القاعدة الفضائية ليتم التحضير لإطلاقه، والعام الجاري أيضا ستطلق روس كوسموس أول قمر من أقمار Obzor-R، وكذلك ستطلق قمرين من أقمار Aist الجديدة إلى المدار".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قمر Obzor-R سيعمل لصالح وزارة الطوارئ الروسية، وصمم للتصوير في النطاق "X" في أي وقت من اليوم وبغض النظر عن الظروف الجوية المختلفة.

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وستساهم البيانات التي سيقدمها هذا القمر في رسم الخرائط للأرض، ورصد حالات الكوارث الطبيعية، كما سيساعد هذا القمر في الحصول على البيانات المطلوبة لمهمات الإنقاذ، ومهمات الإدارة البيئية، ومهمات البحث عن الثروات الطبيعية.

وأشارت مؤسسة "بروغريس" الروسية في وقت سابق إلى أن أقمار Aist-2T الروسية الجديدة يمكن الاعتماد عليها لاستشعار الأرض عن بعد، كما صممت لتستخدم في رصد القمر أيضا.

المصدر: تاس