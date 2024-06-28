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روسيا ترسل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية

الفضاء

روسيا ترسل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين أن الاستعدادات جارية في روسيا لإرسال دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وخلال لقاء صحفي أجري معه مؤخرا قال رائد الفضاء:"تستعد روسيا لإطلاق مركبة Soyuz MS-26 التي ستحمل دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تطلق رحلتنا على متن هذه المركبة في 11 سبتمبر القادم".

وأضاف:"مهمة الطاقم التي ستحمله مركبة Soyuz MS-26 ستستمر 202 يوم في المحطة الفضائية الدولية، لذا سيعود الطاقم إلى الأرض في الأول من أبريل عام 2025".

وذكر مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء أن مركبة Soyuz MS-26 ستحمل إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، ألكسي أوفتشينين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء التابع لناسا، دونالد بيتيت.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت في 23 مارس الماضي مركبة Soyuz MS-25، والتي حملت إلى المحطة أول رائدة فضاء بيلاروسية، مارينا فاسيليفسكايا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، ورائدة ناسا، تريسي دايسون.

المصدر: تاس

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