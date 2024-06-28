روسيا ترسل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية

أعلن رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين أن الاستعدادات جارية في روسيا لإرسال دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وخلال لقاء صحفي أجري معه مؤخرا قال رائد الفضاء:"تستعد روسيا لإطلاق مركبة Soyuz MS-26 التي ستحمل دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تطلق رحلتنا على متن هذه المركبة في 11 سبتمبر القادم".

وأضاف:"مهمة الطاقم التي ستحمله مركبة Soyuz MS-26 ستستمر 202 يوم في المحطة الفضائية الدولية، لذا سيعود الطاقم إلى الأرض في الأول من أبريل عام 2025".

وذكر مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء أن مركبة Soyuz MS-26 ستحمل إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، ألكسي أوفتشينين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء التابع لناسا، دونالد بيتيت.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت في 23 مارس الماضي مركبة Soyuz MS-25، والتي حملت إلى المحطة أول رائدة فضاء بيلاروسية، مارينا فاسيليفسكايا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، ورائدة ناسا، تريسي دايسون.

المصدر: تاس