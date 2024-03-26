طاقم مركبة "سويوز" ينضم لرواد المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة "سويوز أم إس-25" التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية، وانضم طاقمها إلى رواد المحطة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"وصلت مركبة سويوز إم إس- 25 يوم الاثنين إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها، وانتقل طاقمها إلى المحطة لينضم إلى روادها".

وأضاف البيان:"ضم طاقم المركبة أول رائدة فضاء بيلاروسية، مارينا فاسيليفسكايا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، ورائدة ناسا، تريسي دايسون، وكان في استقبالهم في المحطة، رواد روس كوسموس، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وألكسندر غريبينكين، ورواد ناسا، لورال أوهارا، ومايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إبس".

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وكان من المخطط أن يتم إطلاق المركبة نحو المحطة يوم الخميس 21 مارس الجاري، لكن عملية الإطلاق أوقفت قبل ثوان من تنفيذها لأسباب تقنية، وتم تأجيل العملية ليومين، وأطلقت المركبة بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية يوم السبت الماضي تمام الساعة 15:36 بتوقيت موسكو.

المصدر: روس كوسموس