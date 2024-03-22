مصدر يكشف مدة رحلة المركبة الفضائية "سيوز إم إس -25"

أعلن مصدر مطلع أنه بعد تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-25 " إلى يوم 23 مارس، ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد يومين من إطلاقها.





ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الظروف الباليستية للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" لن تسمح بالتحامها بالمحطة الفضائية الدولية بعد ثلاث ساعات، كما كان مقررا في حال تم إطلاقها يوم 21 مارس.

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ويقول: "لتنفيذ خطة الاقتراب والالتحام بعد دورتين حول الأرض، لا بد من ظروف باليستية مناسبة وتوافق دقيق للغاية لمدار المحطة الفضائية الدولية مع إطلاق المركبة الفضائية. ولكن في 23 مارس، لن تكون مثل هذه الظروف موجودة".

ووفقا له، ستطلق المركبة الفضائية وفق النمط التقليدي الذي يستمر أكثر من يومين، أي بعد أن تدور حول الأرض حوالي 34 دورة والتي تستغرق حوالي 50 ساعة، ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية.

وقد أعلن يوري بوريسوف مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" بعد تأجيل إطلاق المركبة "سويوز إم إس-25" المأهولة، أن سبب التأجيل هو "انخفاض الجهد في مصدر التيار الكهربائي". لذلك تقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى الساعة 15.36 بتوقيت موسكو يوم السبت 23 مارس.

وتجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر إطلاق المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25" المأهولة في الساعة 16.21 بتوقيت موسكو يوم الخميس 21 مارس. ولكن الأجهزة الأرضية أوقفت العملية تلقائيا.

المصدر: نوفوستي