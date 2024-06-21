روسيا.. العلماء يرصدون توهجا شمسيا قويا

أعلن معهد الجيو فيزياء التطبيقية في موسكو أن العلماء التابعين له رصدوا توهجا شمسيا قويا، حصل صباح اليوم، الجمعة.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد:"يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 02:16 بتوقيت موسكو، تم رصد توهج شمسي قوي من المستوى M5.8، واستمر التوهج لمدة 20 دقيقة. التوهج حصل في منطقة البقع الشمسية رقم 3719".

وأشار مختبر علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية في وقت سابق إلى احتمال حدوث توهجات شمسية قوية بسبب تكون مركز نشط جديد على الشمس برقم 3713 بالقرب من المنطقة الكبيرة 3712.

وكان العلماء في معهد الجيو فيزياء التطبيقية في موسكو وفي مختبر علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد رصدوا في مايو الماضي عدة توهجات شمسية قوية، بعضها صنّف من الفئة "X" شديدة القوة، وأشاروا إلى أن هذه التوهجات تسببت بخلل في بعض أنظمة الاتصالات اللاسلكية.

إقرأ المزيد

ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

المصدر: تاس