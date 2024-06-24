روسيا تستحدث منظومة كاملة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد

كشف نائب رئيس شركة "سبوتنيكس" الروسية لشؤون الأقمار الصناعية ستانيسلاف كاربينكو، عن المدة اللازمة لعملية استحداث منظومة كاملة من الأقمار الصناعية الخاصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في متحف الفضاء بموسكو:" عملية استحداث هذه المنظومة ستستغرق خمسة أعوام، وستغطي تلك الأقمار الصناعية الأراضي الروسية كلها بنظام "أونلاين".

وأضاف قائلا:" أظن أن السنوات الخمس هذه لازمة لتشكيل مثل هذه المنظومة". وأوضح أنه في تلك الفترة سيتم تنظيم الإنتاج وتصنيع مئات من الأقمار الصناعية، فضلا عن حل المشاكل المالية. وأشار إلى أن المشكلة يمكن حلها تقنيا، لكن لا بد أن يتوفر التمويل اللازم.

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وأعاد كاربينكو إلى الأذهان أن أول قمر صناعي روسي خاص تم إطلاقه منذ 10 أعوام في 19 يونيو عام 2014. وهو جهاز استشعار الأرض عن بعد "تابليت سات أورورا" الذي أطلق بصاروخ "إر إس – 20" ضمن أجهزة أخرى. وبلغت كلفة إنتاج القمر الصناعي آنذاك نحو مليون دولار.

يذكر أن شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة تقوم اليوم بتطوير عدة نماذج من الأجهزة الفضائية لتستخدم في مجموعات الأقمار الصناعية لأغراض التعرف ومراقبة الملاحة والكشف الراداري وكذلك استشعار الأرض الفائق الدقة عن بعد.

المصدر: تاس