"روس كوسموس" تشغّل قمرا جديدا وتنشر صورا التقطها للأرض (صور)

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن تشغيل قمر صناعي جديد مخصص لاستعشار الأرض عن بعد، ونشرت بعض الصور التي التقطها من الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"القمر الرابع من أقمار Resurs-P، والذي أطلق في 31 مارس الماضي قد تم تشغيله وإدخاله إلى الخدمة بشكل رسمي ليصبح جزءا من منظومة الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف البيان:"بات بالإمكان الحصول على صور للأرض ملتقطة بواسطة القمر الجديد، بما في ذلك الصور ذات التفاصيل الدقيقة التي تأتي بدقة 70 سم لكل بيكسل، والصور التي تأتي بدقة 12 م لكل بيكسل.. السلطات التنفيذية والهيئات الفيدرالية والإقليمية الروسية، والمؤسسات المختلفة بات بإمكانها تقديم طلبات للحصول على بيانات وصور وثقها هذا القمر من خلال بوابة الخدمات الجغرافية التابعة لروس كوسموس".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستستخدم القمر المذكور لاستشعار الأرض عن بعد، وستستعمل البيانات التي سيحصل عليها لدراسة الموارد الطبيعية وعمليات مراقبة التلوث البيئي، كما سيتم الاستفادة منه في مراقبة الثروة البيئية والمناطق المحمية.

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وتستفيد روسيا من أقمار"Resurs-P" في العديد من المجالات المدنية، وفي مراقبة مناطق استخراج المعادن والنفط والثروات الطبيعية، كما حصلت هذه الأقمار على تقنيات تساعدها على رصد الأرض بدقة كبيرة، ولديها قدرات تمكنها من صنع صور وخرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.

المصدر: روس كوسموس