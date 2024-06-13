رواد الفضاء الروس يكملون المرحلة الثانية من تجربة "بلورة البلازما"

أعلن أوليغ كونونينكو أن رواد الفضاء الروس، أكملوا على متن المحطة الفضائية الدولية، المرحلة الثانية من التجربة العلمية "بلورة البلازما" لدراسة بلورات البلازما المغبرة والسوائل.

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ويقول كونونينكو: "استكملت المرحلة الثانية من تجربة "بلورة البلازما"، الخاصة بدراسة بلورات البلازما المغبرة والسوائل وعمليات تكون الهياكل المرتبة للدقائق الكلية الصلبة المشحونة في بلازما تفريغ الغاز تحت ظروف الجاذبية الصغرى".

ووفقا له، تتضمن الأهداف الرئيسية للتجربة خلال الرحلة الاستكشافية، دراسة قوة السحب الأيوني المؤثر على الجزيئات الدقيقة في البلازما من جانب تيار الأيونات الموجه. وكذلك دراسة خليط ثنائي في تفريغ تيار مستمر في مصيدة من التدرج الحراري".

وبالإضافة إلى ذلك، يدرس رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية عمليات إرخاء البلازما المعقدة في حالات مختلفة. بما فيها حالات البلازما المعقدة الواقعة تحت تأثير حقل كهربائي، وكذلك تأثير هذا الحقل في الشحنة المتبقية التي تبقى الدقائق تحتفظ بها بعد إرخاء مكونات البلازما الإلكترونية والإيونية. بحسب كونونينكو.

المصدر: تاس