رواد الفضاء يجرون تجربة "الفوليرين" لتوليد البلورات من الطور الغازي

أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، أن رواد الفضاء أكملوا على متن المحطة الفضائية الدولية تجربة "الفوليرين" لتوليد بلورات من الطور الغازي، وهي فئة جديدة من أشباه الموصلات.







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ويشير كونونينكو، إلى أن بلورات فوليرين (شكل بلوري ثالث للكربون اكتشف مؤخرا) الفريدة من نوعها، التي حصلوا عليها من الطور الغازي في ظروف الجاذبية الصغرى، بأبعاد مميزة تصل إلى عدة ملليمترات، لها بنية وخصائص أفضل من نظيراتها التي تنتج على الأرض، وتعتبر فئة جديدة من أشباه الموصلات.

ويقول: "لقد أكملنا تجربة الفوليرين، التي تتضمن إنتاج بلورات مثالية فريدة من الطور الغازي تحت ظروف الجاذبية الصغرى بأبعاد تصل إلى عدة ملليمترات. والفوليرين، وهو شكل بلوري ثالث للكربون تم اكتشافه مؤخرا نسبيا".

المصدر: تاس