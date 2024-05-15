رواد الفضاء يجرون تجربة للتحقق من سلامة الأسطح الخارجية للمحطة الفضائية (فيديو)

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو أن الرواد المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية أجروا جلسة اختبارية لتجربة تهدف للتحقق من سلامة الأسطح الخارجية للمحطة.

وشارك كونونينكو مقطع فيديو من الجلسة الاختبارية قائلا:"أجرينا جلسة اختبارية لتجربة Kvarts-M الفضائية، والتي تهدف لدراسة تأثير العوامل الفضائية والتآكل الذي يحصل على الأسطح الخارجية لوحدات الجزء الروسي من المحطة، وقمنا خلال الجلسة بمراقبة الظروف التي تؤثر على التجربة من خلال إجراء التسجيلات الفوتوغرافية".

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وتهدف تجربة Kvarts-M إلى تحديد آليات ومناطق حدوث وتطور التآكل للمواد والطلاء على الأسطح الخارجية لوحدات الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، ووضع توصيات لحمايتها من التأثيرات الفضائية.

المصدر: تاس