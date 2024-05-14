روسيا تحضّر لإطلاق مركبة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة Progress MS-27 الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"التحضيرات جارية في قاعدة بايكونور الفضائية لإطلاق مركبة Progress MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية، وفي 12 يوليو الجاري قام الخبراء المتواجدون في القاعدة بالتحقق من عمل ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمركبة".

وأضاف البيان:" في مبني التركيب والاختبار التابع للموقع 254 في القاعدة، قام الخبراء بنشر ألواح الطاقة الخاصة بالمركبة، وعرضوها لضوء المصابيح القوية للتحقق من كفاءتها في تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كهربائية، كما يجري العمل أيضا على تجهيز البضائع التي ستنقلها المركبة إلى المحطة".

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وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن المركبة من المفترض أن تطلق من قاعدة بايكونور في 30 مايو الجاري، تمام الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، ويتوقع أن تصل إلى المحطة لتلتحم بها في 1 يونيو، تمام الساعة 15:02 بتوقيت موسكو.

المصدر: روس كوسموس