ماسك يحدد موعد الرحلة الاختبارية الرابعة لمركبة "ستارشيب"

أعلن رئيس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن شركته تنوي أن تحقق الرحلة الاختبارية الرابعة لصاروخ فائق الثقل، يحمل نموذجا لمركبة "ستارشيب" الفضائية، وذلك بعد 3-5 أسابيع.

وقد نشر ماسك على شبكة X الاجتماعية صورة لمركبة "ستارشيب" قائلا إن التحضيرات لإطلاقها جارية على قدم والساق. ووجّه أحد مستخدمي شبكة X الاجتماعية سؤالا إلى ماسك عن الغاية من الإطلاق الجديد للمركبة وموعده، فقال ماسك إن المركبة ستطلق بعد 3–5 أسابيع، والغاية من إطلاقها هي التحليق إلى مسافة أبعد مما كان عليه خلال الإطلاق السابق.

إقرأ المزيد

يذكر أن الرحلة الاختبارية الثالثة لمركبة "ستارشيب" تحققت في مارس عام 2024 حين أفادت الشركة بفقدان المركبة في الدقيقة الـ49 لتحليقها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 77 كيلومترا. أما المحاولتين الأولى والثانية لإطلاق المركبة فقد باءتا بالفشل كذلك.

جدير بالذكر أن شركة "سبيس إكس" تخطط لتطوير منظومة "ستارشيب" الفضائية المتعددة المهام التي ستستخدم لتحقيق الرحلات الفضائية المأهولة إلى مدار الأرض وإطلاق الأقمار الصناعية وتحقيق البعثات الفضائية إلى القمر والمريخ وكذلك إلى كواكب أخرى.

ويفترض أن وحدة التسريع Super Heavy ومركبة Starship ستستخدمان أكثر من مرة، وستعودان إلى الأرض عن طريق الهبوط العمودي.

المصدر: تاس