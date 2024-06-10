شركة روسية تطور أجهزة أوتوماتيكية لصاروخ متعدد الاستخدام يعمل بالغاز الطبيعي

تخطط شركة "سيميخفاتوف" للأجهزة الأوتوماتيكية عام 2024 لإتمام العمل على مشروع تقني لمنظومة التحكم في مختلف نماذج صاروخ " آمور" الفضائي العامل بغاز الميثان.

وكانت الخدمة الصحفية للشركة قد أفادت في وقت سابق بأن المشروع يمكن تكييفه مع الصاروخ المتعدد الاستخدام الذي ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض أو مع الصاروخ الأحادي الاستخدام.

وقال مستشار مدير عام شركة "سيميخفاتوف" أليكسي أيستوف إن مرحلة إعداد المشروع التقني للصاروخ تنتهي عام 2024، ثم سيتم تقديم المشروع إلى المجلس التقني العلمي الذي سيخرج باستنتاج عن إمكانية الانتقال إلى مرحلة لاحقة أو ضرورة إدخال تعديلات عليه.

إقرأ المزيد

وأشار أليكسي أيستوف إلى أن الشركة ستباشر بعد إنجاز المشروع التقني بتصنيع الأجهزة وإنتاجها واختبارها.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقعت في أكتوبر عام 2020 اتفاقية إعداد المشروع التصميمي للمجمع الفضائي الروسي الجديد الذي يتضمن أول صاروخ فضائي متعدد الاستخدام يعمل بغاز الميثان من طراز "آمور". وسيطلق الصاروخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي، شرق روسيا.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس عام 2022 عن استئناف عملية تطوير صاروخ "آمور – إس بي غي" العامل بوقود الميثان.

يذكر أن شركة "سيميخفاتوف" هي إحدى الشركات الروسية الكبرى في مجال تصنيع وإنتاج أنظمة قيادة العمليات التكنولوجية لمختلف أفرع الصناعة، بما في ذلك القطاع الفضائي. وفيما يتعلق بصاروخ "آمور – إس بي غي" فيعمل مهندسو الشركة على تصميم نظام التحكم في التحليق، بما في ذلك هبوط المرحلة الأولى للصاروخ على الأرض والماء.

المصدر: تاس