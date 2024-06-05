SpaceX تحصل على ترخيص لرحلة Starship التجريبية الرابعة

أعلنت شركة سبيس إكس أنها حصلت من إدارة الطيران الفيدرالية على ترخيص لإطلاق المركبة الفضائية ستارشيب، في رابع رحلة تجريبية لها.

إقرأ المزيد



وتشير الشركة إلى أن إطلاق صاروخ النقل "Super Heavy" مع المركبة "ستارشيب"، سيكون يوم 6 يونيو الجاري خلال نافذة إطلاق مدتها 120 دقيقة تفتح في الساعة 8 صباحا، بتوقيت الساحل الشرقي.

وسيطلق الصاروخ من قاعدة خاصة تعود لشركة "Starbase" في ولاية تكساس.

وتتوقع شركة "SpaceX" ثلاثة سيناريوهات للمركبة الفضائية في الغلاف الجوي التي لن تتطلب إجراء تحقيق في حالة فقدان المركبة الفضائية. تشمل الحوادث المحتملة: عطل الدرع الحراري، وفقدان التحكم بالمركبة أثناء الطيران، وفشل المحرك أثناء الهبوط.

ووفقا للشركة، إذا حصلت للمركبة حالة شاذة غير ذلك، فستكون هناك حاجة لإجراء تحقيق. ونفس الشيء يشمل صاروخ النقل الفائق الثقل.

المصدر: gazeta.ru