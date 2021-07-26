إيلون ماسك يؤكد قدرة "ستارشيب" على إعادة تلسكوب" هابل" إلى الأرض

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس أن مركبته "ستارشيب" المخصصة للقيام برحلة فضائية إلى المريخ قادرة على إعادة تلسكوب" هابل" الفضائي الأمريكي إلى الأرض.

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وذلك بعد أن وجّه أحد مستخدمي "تويتر" إلى إيلون ماسك سؤالا عما إذا كانت مركبته "ستار شيب" التي لا تزال على قيد الاختبار قادرة على إنقاذ التلسكوب الفضائي الأمريكي الأسطوري. وقال ماسك: "بالطبع إنها قادرة على تنفيذ تلك العملية وإعادة "هابل" إلى الأرض".

يذكر أن "هابل" الذي يعمل في مدار الأرض منذ عام 1990 هو أحد التلسكوبات الفضائية الكبرى وتم تصنيعه من قبل فريق ناسا بالتعاون مع الوكالة الفضائية الأوروبية. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن التلسكوب صار يواجه مشاكل تقنية وذلك بعد ان تعطل يوم 13 يونيو الماضي حاسوبه الإلكتروني المسؤول عن تشغيل كل أجهزته ولم يستطع خبراء ناسا لمدة أسبوع استعادة جاهزيته.

جدير بالذكر أن الحكومة الروسية وظّفت مبلغا قدره 3.7 مليار روبل ( نحو 50 مليون دولار) لتصميم مختبر فضائي شبيه بمختبر "هابل" الأمريكي. وتولت تصنيعه شركة "لافوتشكين" الروسية للأجهزة الفضائية. ويتوقع أن يكون المختبر الفضائي العامل بمجال الترددات فوق البنفسجية جاهزا بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي