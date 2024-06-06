البنتاغون يخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأقمار الصناعية العسكرية

وقعت إدارة الدراسات الواعدة DARPA التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اتفاقية مع شركة Slingshot Aerospace التي أعلنت أنها طورت الذكاء الاصطناعي القادر على اكتشاف الأقمار الصناعية .

أفادت بذلك بوابة "Defense One" نقلا عن مدير الشركة لشؤون الأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي ديلان كاسلر. وحسب كاسلر فإن المنظومة التي أطلق عليها "Agatha" قادرة على أن تكتشف ضمن كثرة الأقمار الصناعية تلك التي تستخدم لأغراض عسكرية، بما في ذلك لأغراض الاستطلاع، استنادا إلى تحليل مسارها.

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وقال كاسلر إن تلك التقنية ساعدته في التعرف على القمر الصناعي الروسي من طراز "لوتش" الذي اقترب، كما يزعم، عام 2015 من الأقمار الصناعية "Intelsat" لالتقاط المعلومات.

وأضاف أن البنتاغون قلق من زيادة مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لروسيا والصين، إذ أن بعضها يمكن أن يحمل أجهزة عسكرية. وافترض الخبير الأمريكي أن البنتاغون سيحتاج إلى نماذج أكثر تقدما للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشافها.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف دحض في 22 مايو إعلانا تقدم به البنتاغون يزعم أن روسيا أطلقت إلى مدار الأرض جهازا فضائيا قادرا على حمل سلاح مضاد للأقمار الصناعية. وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن موسكو بادرت أكثر من مرة إلى فرض حظر على نشر أي سلاح في الفضاء، لكن الغرب كان يرفض في كل مرة قبول تلك الاقتراحات.

المصدر: تاس