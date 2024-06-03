إيلون ماسك: يمكن إيجاد الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام على أقمار المشتري

يعتقد مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن أقمار كوكب المشتري تحتوي على الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام.

قال ماسك على شبكة X ("تويتر" سابقا) معلقا على صورة كاليستو، أكبر أقمار المشتري الأربعة: "سنجد الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام على أقمار المشتري".

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يذكر أن المشتري هو الكوكب الخامس للنظام الشمسي. ويبلغ متوسط ​​المسافة بينه وبين الشمس حوالي 779 مليون كيلومتر. ويبلغ قطر الكوكب في خط الاستواء حوالي 143 ألف كيلومتر. ويزيد حجمه بمقدار حوالي 317 مرة عن حجم الأرض، كما تزيد كتلته بمقدار 2.5 مرة عن كتلة جميع الكواكب الموجودة في النظام الشمسي مجتمعة. وتمت تسمية الكوكب العملاق على اسم الإله الأعلى في الأساطير الإغريقية الرومانية. وأجريت أول دراسة له باستخدام التلسكوب في عام 1610 من قبل عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي الذي اكتشف أكبر أقمار المشتري الأربعة، وأطلق عليها فيما بعد جانيميد، أوروبا، آيو، وكاليستو.

وتخطط الولايات المتحدة في خريف عام 2024 لإطلاق مسبار Europa Clipper بغية إجراء دراسة تفصيلية لقمر المشتري أوروبا، ومن المتوقع أن يصل المسبار بحلول عام 2030.

كما تخطط الصين لإرسال بعثة Tianwen-4 عام 2030 لاستكشاف كوكب المشتري وقمره كاليستو.

ويجري العمل على دراسة المشتري في روسيا في إطار مشروع Laplace-P، وذلك وبمساعدة المركبة المدارية Laplace-P1، يخطط لإجراء الدراسات عن بعد للكوكب وقمره جانيميد، وسيتم تصميم مركبة الهبوط Laplace-P2 لهذا الغرض.

المصدر: تاس