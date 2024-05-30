ناسا: قمر الكويكب "دينكينيش" يتكون من شظايا هذا الجرم السماوي

توصل علماء "ناسا" بعد دراسة صور أرسلها مسبار "لوسي" الأمريكي إلى استنتاج مفاده بأن قمر الكويكب "دينكينيش" يتكون من شظيتين ملتصقتين.

اكتشف علماء "ناسا" في أثناء تحليل صور الكويكب "دينكينيش" وقمره "سلام"، التي حصل عليها مسبار Lucy لحظة اقترابه من هذا الجرم السماوي، أن القمر عبارة عن شظيتين كبيرتين من "دينكينيش" التصقتا معا كقطعة واحدة نتيجة لتفاعلات الجاذبية.

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تشير الصور أن القمر "سلام" يتكون من مركّبين منفصلين يبلغ قطرهما 210 و230 م، ومن المفترض أنهما شظيتان من كويكب دينكينيش، قذف بهما إلى الفضاء بعد أن بدأ دوران هذا الجرم السماوي بتأثير ضوء الشمس و الحرارة.

وتحقق هذا الاكتشاف من قبل مجموعة من علماء الكواكب بقيادة الباحث في معهد الجنوب الغربي للأبحاث هارولد ليفيسون أثناء دراسة الصور التي التقطها مسبار "لوسي" الأمريكي في نوفمبر 2023 أثناء اقتراب هذا المسبار من كويكب "دينكينيش". وكشفت هذه الصور عن مظهر غير معتاد للغاية للجرم السماوي.

بعد ذلك، اكتشف علماء الفلك أن هذا القمر هو كيان غير عادي، وهو عبارة عن نظام ثنائي، وهذا ما يسميه علماء الفلك بأجرام سماوية "ملتصقة" ببعضها البعض نتيجة تفاعلات الجاذبية، الأمر الذي جعل دراسة تكوين "سلام" أكثر إثارة للاهتمام، مما دفع العلماء إلى إعادة النظر في جميع البيانات التي تم جمعها خلال اقتراب المسبار منه.

وأشار تحليل الصور والقياسات الواردة من " لوسي" إلى وجود حفرة ضخمة على سطح "دينكينيش" على شكل نوع من الأخدود، وهو ما يمثل حوالي ربع الحجم الإجمالي للكويكب. وكما أظهر حسابات علماء الكواكب، فقد نشأت الحفرة نتيجة زيادة سرعة دوران "دينكينيش" في الماضي البعيد إلى بسبب التسخين غير المتساوي لسطح الكويكب.

وأدى هذا الدوران للكويكب إلى إلقاء جزء كبير من مادته في الفضاء، ما أدى إلى ظهور قرص من الغاز والغبار حول "دينكينيش". ونشأ جسمان بداخله، واقتربا فيما بعد وشكّلا القمر "سلام" واستقرت بقايا القرص على سطح "دينكينيش"، وشكلت سلسلة من التلال تحيط بالكويكب بأكمله. وكما لاحظ علماء الفلك، يشير ذلك إلى أنه حتى الكويكبات الصغيرة قد يكون لها تاريخ تكوين معقد، وهو الأمر الذي كان يعتبر غير مرجح في الماضي.

يذكر أن بعثة "لوسي" الفضائية الأمريكية انطلقت في أكتوبر 2021 لدراسة الكويكبات التي تدور بين مداري المريخ والمشتري، وأجرام سماوية تجاور أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. ويتوقع أن يصل "لوسي" إلى منطقة المشتري في عام 2027.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature .

المصدر: تاس