أكاديمية العلوم الروسية تضع مخططا لرحلات فضائية رخيصة إلى المريخ

قال رئيس أكاديمية العلوم الروسية غينادي كراسنيكوف، إن العلماء في معهد "كيلديش" للرياضيات التطبيقية طوروا مخططا لتنفيذ رحلة مركبة فضائية صغيرة من مدار الأرض إلى مدار المريخ.

تجدر الإشارة إلى أن المخطط الجديد سيسمح بالتنفيذ السريع والرخيص للبعثات الفضائية بين الكواكب.

إقرأ المزيد

واقترح الأكاديمي في اجتماع عُقد في أكاديمية العلوم مخططا من مستويين اثنين لتطوير رحلة الأرض-المريخ لمركبة فضائية صغيرة الحجم تم تزويدها بنظام هجين يضم محركا كهربائيا، أما خروج المركبة من مدار الأرض المنخفض فسيتحقق، حسب الأكاديمي، باستخدام وحدة التسريع ذات قوة الدفع الكبيرة.

وفيما يتعلق بالتحليق في الفضاء بين الكواكب والوصول إلى المسار المحسوب حول المريخ فإنه سينفذ بمحرك منخفض الدفع.

وأوضح كراسنيكوف أن تنفيذ المخطط لا يتطلب تطوير وسائل جديدة لإطلاق المركبات الفضائية، ما يجعل من الممكن أيضا تنفيذ البعثات الفضائية الرخيصة والسريعة نسبيا بين الكواكب بناء على القاعدة التقنية الموجودة حاليا بدون تجربة واعتماد تكنولوجيات جديدة.

المصدر: تاس