مركبة الشحن الروسية "بروغريس" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-25" انفصلت يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري عن المحطة الفضائية الدولية.

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وتشير "روس كوسموس" في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أن طاقم رواد الفضاء الروس الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية كان قد أكمل كل ما يلزم لانفصال المركبة "بروغريس" عن المحطة.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمؤسسة، انفصلت المركبة يوم الثلاثاء في الساعة 11.39 بتوقيت موسكو. ومن المنتظر تشغيل محركات كبح السرعة في الساعة 14.48 يلي ذلك خروجها من المدار لتحترق في الغلاف الجوي، والأجزاء غير المحترقة منها تغرق في الساعة 15.29 في منطقة غير صالحة للملاحة في المحيط الهادئ.

ويذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-25" كانت قد أطلقت إلى الفضاء يوم 1 ديسمبر 2023.

ووفقا للمؤسسة سوف تطلق مركبة الشحن "بروغريس إم إس-27" إلى المحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 30 مايو في الساعة 12.43 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي