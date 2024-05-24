كازاخستان والصين تتفقان على توسيع التعاون في مجال أبحاث الفضاء

أعلنت وزارة التنمية الرقمية في كازاخستان أن بكين وأستانا اتفقتا على توسيع التعاون في مجال أبحاث الفضاء.

جاء في بيان صادر عن الوزارة:" في إطار الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الابتكاري بين البلدين، والذي عقد في أستانا، اتفقت كازاخستان والصين على توسيع التعاون في مجال أبحاث الفضاء".

وأضاف البيان:" قررت اللجنة الفرعية توسيع التعاون في تنفيذ المشاريع العلمية والابتكارية المشتركة في مجال أبحاث الفضاء واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، وناقش النائب الأول لوزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في كازاخستان مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية عددا من القضايا الرئيسية التي تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات، منها مجالات تطوير شبكات 5G، وصناعات الطيران وصناعات الفضاء".

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وتبعا للوزارة فقد تمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة إمكانية إنشاء مراكز بحثية مشتركة، بالإضافة إلى تمويل بعض المشاريع البحثية المبتكرة في مجال صناعة الطيران والتجارة الإلكترونية.

وتمت في كازاخستان العام الماضي الموافقة على مشروع تطوير صناعة الفضاء للفترة ما بين عامي 2023 و2029، والذي يسعى لتأسيس صناعة فضائية قائمة على الاكتفاء الذاتي في البلاد.

المصدر: تاس