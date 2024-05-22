الكشف عن موعد إطلاق صاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن الموعد الذي سيتم فيه تنفيذ أول عملية إطلاق لصاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:" لقد اختصر خبراؤنا الجدول الزمني للإطلاق صاروخ Ariane 6. المحاولة الأولى لتنفيذ عملية الإطلاق من المفترض أن تتم في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو 2024".

ووعدت الوكالة بالكشف عن الموعد الدقيق لعملية الإطلاق، خلال معرض برلين الجوي الذي سيعقد في الفترة ما بين 5 و9 يونيو القادم".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد ذكر عام 2022 أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 من المفترض أن تنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، بالتعاون مع شركة Arianespac، وفي نوفمبر 2023 قال خلال مؤتمر صحفي إن الوكالة تتوقع إطلاق الصاروخ الجديد في الفترة ما بين 15 يونيو و31 يوليو 2024، وإن الرحلة الأولى للصاروخ ستكون تجريبية، ولن يتم خلالها نقل كمية كبيرة من المعدات إلى الفضاء.

وAriane 6 هو جيل جديد من صواريخ الفضاء الثقيلة، وخلال السنوات القادمة من المفترض أن تحل هذه الصواريخ محل صواريخ Ariane 5 التي تم إطلاقها من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية ما بين عامي 1996 و2023.

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ومن المخطط أن تنتج هذه الصواريخ بنسختين، نسخة مزودة بمعززي دفع، قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 5 أطنان إلى الفضاء، ونسخة مجهزة بأربعة معززات، يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بـ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية، وكان من المفترض أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء عام 2020، لكن العملية أجلت عدة مرات لأسباب فنية وأسباب ارتبطت بانتشار جائحة كورونا.

المصدر: تاس