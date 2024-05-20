شركة روسية خاصة تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة Sitronics Group الروسية أن شركة "سبوتنيكس" التابعة لها نجحت بإطلاق وتشغيل مجموعة جديدة من الأقمار إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة:"نجحت شركة سبوتنيكس الروسية بإطلاق وتشغيل مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار، من بينها قمران من فئة Zorkiy-2M، مخصصان لاستشعار الأرض عن بعد، و4 أقمار من نوع SITRO-AIS، مخصصة لمراقبة حركة السفن البحرية، وجميع الأقمار يتم التحكم بها حاليا من قبل مركز المراقبة التابع للشركة".

وأضاف البيان:"قمرا Zorkiy-2M باشرا عملهما في المدار، وهما مجهزان بكاميرات متعددة الأطياف لتعزيز القدرات الروسية في استشعار الأرض عن بعد، وأقمار SITRO-AIS الأربعة التي تم إطلاقها حصلت على أنظمة لاستقبال الإشارات التي يتم الحصول عليها من نظم الملاحة في السفن البحرية، وأنظمة لنقل هذه الإشارات إلى مراكز التحكم الأرضية، الأمر الذي يضمن سلامة حركة الملاحة البحرية. كوكبة SITRO-AIS باتت تضم 28 قمرا".

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ومن جهته قال المدير العام لشركة Sitronics Space التابعة لمؤسسة Sitronics، نيكولاي سيفاستيانوف:"الأقمار الجديدة التي تم إطلاقها إلى الفضاء هي تجسيد لفكرة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الفضاء في روسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سبوتنيكس" كانت قد ساهمت في إنتاج العديد من الأقمار الصناعية النانوية لروسيا وعدد آخر من البلدان، وأطلقت إلى مدارات الأرض بعضا منها لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس