المرصد الفضائي الروسي يكتشف 130 مصدرا جديدا للأشعة السينية

اكتشف العلماء الروس 130 مصدرا جديدا لموجات الأشعة السينية أثناء إعداد نسخة جديدة من فهرس المواقع التي درست بواسطة التلسكوب ART-XC في المرحلة الأولى لعمل المرصد Spektr-RG الفضائي.

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ويشير بيان المكتب الإعلامي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن علماء الفلك أعدوا فهرسا جديدا يحتوي على 1.5 ألف مواقع للأشعة السينية درست باستخدام التلسكوب ART-XC المثبت على متن المرصد الفضائي الروسي Spektr-RG، ما سمح للعلماء باكتشاف 130 مصدرا جديدا لموجات الأشعة السينية، لم تكن معروفة سابقا.

وجاء في بيان المكتب: "يتضمن الفهرس الجديد 1545 مصدرا للأشعة السينية، حوالي 10 بالمئة منها عبارة عن أجسام جديدة ذات أهمية علمية خاصة. كما يحتوي على العديد من الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام: تراكم النجوم النيوترونية والثقوب السوداء، والنجوم ذات الإكليل الساخن، وبقايا المستعرات الأعظم، وتجمع المجرات".

وتضم المواقع الـ 1500 المكتشفة 900 نواة مجرية نشطة و200 نجم متغير كارثي وأنظمة نجمية مزدوجة غريبة، يجذب أحد النجمين مادة النجم الثاني.

ووفقا لعلماء الفلك، لهذه المواقع أهمية خاصة، حيث تساعد دراستها المفصلة على تحدد مصادر الأشعة السينية في مناطق الكون القريبة من كوكبنا وخصائصها.

المصدر: تاس