نيزك ضخم يضيء سماء البرتغال وإسبانيا (فيديو)

شهدت البرتغال وإسبانيا فجر اليوم الأحد نيزكا ضخما عبر في سماء البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوبليكو".

ووفقا للصحيفة، فقد عبر النيزك سماء البرتغال حوالي الساعة 23:46 بالتوقيت المحلي.

Pretty awesome! Appears to be a meteor spotted over Spain and Portugal, that may have fallen in Castro Daire, Portugal.



Here’s another view: pic.twitter.com/qYMyAV56R6 — Marc 🇺🇸 (@gopher_marc) May 19, 2024

لم يتم تأكيد ما إذا كان النيزك قد وصل إلى سطح الأرض، إلا أن الدفاع المدني البرتغالي أشار إلى احتمال سقوطه بالقرب من قرية بيريرا شمال البرتغال.

BREAKING: Meteor seen over Spain and Portugal, may have fallen near the town of Pinheiro pic.twitter.com/Qc8uCXVdl9 — BNO News (@BNONews) May 19, 2024

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للنيزك، مظهرة وميضه باللونين الأزرق والأخضر.

Brutal!!!!!!! ☄️

Conseguimos ver o meteoro a atravessar a atmosfera!

Porto, Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/2LsaZ4Tnfc — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

المصدر: بوبليكو