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نيزك ضخم يضيء سماء البرتغال وإسبانيا (فيديو)

الفضاء

نيزك ضخم يضيء سماء البرتغال وإسبانيا (فيديو)
Gettyimages.ru
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شهدت البرتغال وإسبانيا فجر اليوم الأحد نيزكا ضخما عبر في سماء البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوبليكو".

ووفقا للصحيفة، فقد عبر النيزك سماء البرتغال حوالي الساعة 23:46 بالتوقيت المحلي.

لم يتم تأكيد ما إذا كان النيزك قد وصل إلى سطح الأرض، إلا أن الدفاع المدني البرتغالي أشار إلى احتمال سقوطه بالقرب من قرية بيريرا شمال البرتغال.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للنيزك، مظهرة وميضه باللونين الأزرق والأخضر.

 

 

المصدر: بوبليكو

 

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