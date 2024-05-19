روسيا تجهز لإطلاق قمر صناعي للحصول على بيانات رقمية عن المواقع الأرضية

أعلن ديمتري بارانوف المدير العام لمركز "بروغريس" أن القمر الصناعي Obzor-R لتحديد المواقع في المرحلة النهائية من الإنتاج ومن المقرر إطلاقه إلى الفضاء قريبا.

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وقال بارانوف: "ستسمح خصائص الأقمار الصناعية من هذا النوع بإجراء مراقبة لسطح الأرض في جميع الأحوال الجوية وعلى مدار الساعة بدقة عالية والمزايا التي توفرها لنا تكنولوجيا تحديد المواقع التي لن تكون مجرد صورة فوتوغرافية، بل بيانات رقمية حول خصائص السطح والأشياء الموجودة عليه".

وقد أعلن سابقا أن القمر الصناعي Obzor-R رقم 1 سينضم إلى المجموعة المدارية الروسية في عام 2024. ومن المتوقع أيضا إطلاق قمر آخر لتحديد المواقع Condor-FKA" №2" (القمر الأول أطلق في 27 مايو 2023).

المصدر: نوفوستي