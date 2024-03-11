روسيا تطلق قمرا عالي الدقة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تخطط لإطلاق قمر جديد من أقمار "Resurs-P" لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"من المتوقع أن يتم إطلاق القمر الرابع من أقمار Resurs-P على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b قبل نهاية مارس الجاري".

وكان نائب المدير العام للمجمعات والأنظمة الفضائية في المؤسسة، ميخائيل خايلوف قد أشار خريف العام الماضي إلى أن القمر رقم 4 من أقمار Resurs-P من المفترض أن يطلق بداية 2024، ومن جانبها أشارت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى أن القمرين رقم 4 و5 من هذه الأقمار سيطلقان من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

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وتطور روسيا أقمار "Resurs-P" لاستخدامها في استشعار الأرض عن بعد للأغراض المدنية، كما تعتمد عليها في مراقبة الغابات والمناطق البيئية المحمية ومناطق استخراج المعادن والنفط والثروات الطبيعية.

وتتميز هذه الأقمار بحصولها على تقنيات تساعدها على رصد الأرض بدقة كبيرة، ولديها قدرات تصوير تمكّن من صنع صور وخرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.

المصدر: فيستي