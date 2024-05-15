صحيفة: تايوان تخطط لتطوير وإطلاق أقمار اتصالات إلى الفضاء

ذكرت صحيفة "Taipei Shibao" أن تايوان تخطط لتطوير وإطلاق عدد من أقمار الاتصالات إلى الفضاء.

وتبعا للصحيفة فإن"البرنامج الذي تعمل تايوان على تنفيذه، يهدف إلى إطلاق 6 أقمار صناعية جديدة من فئة B5G إلى المدار القريب للأرض، إذ سيتم تطوير قمرين منهما من قبل المؤسسات العلمية في تايوان، والأقمار الأربعة الأخرى سيتم تطويرها بالتعاون بين وكالة الفضاء التايوانية TASA والقطاع الخاص".

وأشارت الصحيفة إلى "أنه من المفترض أن يتم إطلاق أول قمر عام 2026، باستخدام صاروخ فضائي من إنتاج شركة سبيس إكس الأمريكية، وإطلاق القمر الثاني عام 2028، وسيتم تطوير القمر الأول محليا بشكل مستقل، لكن معدات الاتصالات ذات النطاق Ka التي سيزود بها ستطور بالتعاون مع مورد أجنبي، أما تطوير القمر الثاني سيتم بالتعاون ما بين وكالة الفضاء التايوانية TASA ومعهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية في تايوان والذي يطور تقنيات 4G و5G.

إقرأ المزيد

ومن جهته أشار رئيس وكالة الفضاء التايوانية إلى أن الوكالة تمكنت من توفير تمويل بقيمة (28 مليون دولار أمريكي تقريبا) لأول عمليتي إطلاق للأقمار المذكورة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مناقصة لإطلاق الأقمار الأربعة الأخرى قبل نهاية العام الجاري، وقال:"من الواضح أن ستة أقمار صناعية لن تكون كافية لضمان الاتصال المستمر على مدار 24 ساعة يوميا، وتحتاج تايوان إلى 120 قمرا على الأقل لضمان اتصال مستقر".

المصدر: تاس