"روساتوم" تدرس مقترحات لتطوير محطات طاقة نووية فضائية

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أنها تلقت اقتراحات من وكالة "روس كوسموس" لتطوير محطات للطاقة النووية، يمكن استخدامها على كواكب أخرى غير الأرض.

وحول الموضوع قال المدير العام للمؤسسة، أليكسي ليخاتشيف:"تلقت روساتوم مقترحات من روس كوسموس لإنشاء محطات للطاقة النووية، منها محطات قد تستخدم في كواكب أخرى"

وأضاف:"نحن نمضي قدما في المسائل المتعلقة بشؤون الفضاء، ونساهم بشكل فعال في تحديث استراتيجيات روس كوسموس، لدينا مهمات لتطوير محطات طاقة نووية للأنظمة الطاقة المخصصة للمركبات المدارية والكواكب، وكذلك لمركبات النقل، ولمركبات الأبحاث، لدينا مقترحات رائعة من روس كوسموس".

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وكانت رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على القمر في الفترة ما بين عامي 2033 و2035، وأوضح لاحقا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون المساهمة الروسية في هذا المشروع المشترك مع الصين.

المصدر: نوفوستي