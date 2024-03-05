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روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال محطة للطاقة النووية إلى القمر

الفضاء

روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال محطة للطاقة النووية إلى القمر
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال محطة للطاقة النووية إلى القمر.

وحول الموضوع قال بوريسوف:"نفكر اليوم بجدية في مشروع قد ننفذه مع زملائنا الصينين في الفترة ما بين عامي 2033 و2025، لنرسل في إطاره محطة نووية لتوليد الطاقة ونثبتها على سطح القمر".

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وفي مارس 2021 وقعت "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات  Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي ستجعل من الممكن البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية المتحكم فيها عن بعد، ومن المفترض أن تطلق المركبة الاستكشافية الأولى في إطار المشروع عام 2026، على أن يكتمل المشروع عام 2028.

المصدر: تاس

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