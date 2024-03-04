روسيا تطلق مسابقة للإسراع في عملية تطوير محطتها المدارية الواعدة

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية للصناعات الفضائية عن إطلاق مسابقة علمية جديدة، هدفها الإسراع في تطوير محطة (ROS) المدارية الواعدة.

وجاء في تقرير صادر عن الشركة:"الهدف من المسابقة هو الإسراع في عملية تطوير التقنيات اللازمة للمحطة المدارية (ROS)، شركتنا مستعدة لتطوير الأفكار الجديدة، خلال المسابقة سيتم اختبار 3 مشاريع مميزة على الأقل، وستحصل هذه المشاريع على الدعم الكامل. هناك العديد من التقنيات التي نحن بحاجة إليها لمشروع المحطة، منها تقنيات الاتصالات الليزرية الفضائية، واستخدام المواد المعاد تدويرها في الطباعة ثلاثية الأبعاد. جميع هذه التقنيات ستكون مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالمحطة الجديدة، والهدف الأهم هو تطوير وحدات واعدة لهذه المحطة".

وأشار التقرير إلى أن الشركة ستتلقى الطلبات للمشاركة بالمسابقة حتى 30 أبريل المقبل، والمعاينة الأولية لها ستتم ما بين 2 مايو و2 يونيو، وبعدها ستبدأ عمليات الفحص الموضوعي لهذه الطلبات والتي ستنتهي في 31 يوليو القادم، ومن ثم ستقام أيام العرض التوضيحي، والتي سيجري خلالها مناقشة المشاريع، في الفترة من 2 أكتوبر إلى 15 نوفمبر.

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ويمكن لطلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا وموظفي الجامعات والشركات الناشئة ورجال الأعمال الأفراد والمنظمات التجارية المشاركة في المسابقة المذكورة.

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

المصدر: تاس