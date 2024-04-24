الصين ترسل دفعة من الرواد إلى محطتها المدارية

أعلن مكتب برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصيني أن الصين سترسل دفعة من الرواد إلى محطتها المدارية في 25 أبريل الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي قال نائب مدير المكتب:"من المخطط أن تطلق مركبة Shenzhou 18 نحو المحطة المدارية الصينية يوم الخميس، 25 أبريل الجاري، تمام الساعة 20:59 بتوقيت بكين (15:59 بتوقيت موسكو)، وستحمل على متنها 3 رواد إلى المحطة".

ومن المفترض أن يبقى رواد Shenzhou 18 على متن المحطة المدارية الصينية مدة 6 أشهر، وأن يعودوا على نفس المركبة إلى الأرض، إذ ستعود المركبة لتهبط في موقع بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين في نهاية أكتوبر، أما طاقم مركبة Shenzhou 17 الملتحمة حاليا بالمحطة فمن المفترض أن يعود أفراده إلى الأرض في 30 أبريل الجاري.

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وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن محطتها المدارية من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال الطواقم)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: تاس