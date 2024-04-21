أعلن وزير العلوم والتعليم العالي في كازاخستان، ساياسات نوربيك أن روسيا وكازاخستان تخططان لإطلاق برامج جديدة لدراسة الفضاء.

وخلال اجتماع عقد الخميس، جمع وزراء التعليم التابعين لمنظمة شنغهاي للتعاون قال الوزير:"تعتزم كازاخستان وروسيا إطلاق برامج جديدة للبحوث العلمية والفضائية المشتركة، فضلا عن توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف:"اليوم لدينا اجتماع مخطط له مع رئيس معهد موسكو للطيران، حيث سنعيد تشغيل وتوسيع برامج الذكاء الاصطناعي، ونخطط لإطلاق برامج جديدة في مجال الفضاء والبحث العلمي".

وأشار الوزير إلى "أن التعاون مع روسيا في مجالات التعليم العالي يمثل أولوية استراتيجية مطلقة بالنسبة لكازاخستان، إذ توجد اليوم سبعة فروع لجامعات روسية رائدة في بلاده، بما فيها فرع تابع لمعهد موسكو للطيران موجود في بايكونور".

وفي أبريل الماضي كانت وزارة التنمية الرقمية قد أبلغت وكالة "تاس" الروسية أن مجمع إطلاق الصواريخ الجديد "بايتيريك" الذي يتم استحداثه في قاعدة "بايكونور" الفضائية سيبدأ تشغيله عام 2028.

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وكانت روسيا وكازاخستان قد وقعتا عام 2018 على بروتوكولات لتعديل الاتفاقيات بشأن استحداث مجمع "بايتيريك" في قاعدة "بايكونور" الفضائية، واتفق الطرفان على أن تقوم كازاخستان بتعديل بعض البنى التحتية في القاعدة وتعديل مجمعات إطلاق صواريخ Zenit-M الموجودة في القاعدة لتحويلها الى مجمعات لتحضير وإطلاق صواريخ الفضاء الروسية الجديدة، وبدورها تتولى روسيا عمليات تطوير صواريخ Soyuz-5 وSoyuz-6 التي سيتم إطلاقها من المجمع المذكور.

وتعتمد روسيا على قاعدة "بايكونور" في العديد من عمليات الإطلاق الفضائية، وبالأخص في إطلاق مركبات نحو المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس