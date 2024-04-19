بيلاروس تتطلع للمساهمة في إنشاء محطة (ROS) المدارية الواعدة

أعلن بيوتر فيتياز، رئيس قسم أنشطة الفضاء في الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس أن بلاده تتطلع للمساهمة في إنشاء محطة (ROS) المدارية الروسية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" قال فيتياز:"تأمل بيلاروس أن تساهم في إنشاء المحطة المدارية الروسية، ليس فقط من خلال بيع التكنولوجيا، بل من خلال المشاركة في المشروع بشكل مباشر".

وأضاف:"لدينا مواد متطورة بما فيه الكفاية، وتقنيات جديدة طورناها بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، ونعمل على عدة مجالات، مثل البصريات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويجب علينا بالفعل تهيئة ظروف مناسبة للطرفين للمساهمة في مشروع المحطة المدارية الروسية.. الأمر سيكون مختلفا عندما نشارك في المشروع، وليس أن نبيع التقنيات للقائمين عليه فقط".

وأشار فيتياز إلى العلاقات الجيدة جدا بين "روس كوسموس" والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس وقال:"نأمل أن نجد صيغة مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة للتعاون في مجالات استكشاف الفضاء السحيق ومجالات استكشاف القمر، وفي مجال استحداث محطة فضائية جديدة".

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة"روس كوسموس" في وقت سابق "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

والعام الماضي كان كبير المصممين في الوكالة، فلاديمير كوجفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: تاس