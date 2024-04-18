الوداع الأخير بين ناسا وإنجينويتي

اجتمع فريق مروحية إنجينويتي المريخية للمرة الأخيرة لمراقبة البيانات الأخيرة الواردة من المروحية التي تعد أول روبوت على الإطلاق يستكشف سماء عالم خارج الأرض.

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وجاء الاجتماع، الذي عُقد في غرفة التحكم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، بعد نحو ثلاثة أشهر من رحلة إنجنيويتي الثانية والسبعين والأخيرة، عندما دمرت المروحية التي يبلغ وزنها 1.8 كغ عددا من شفراتها الدوارة أثناء هبوطها في 18 يناير، ما جعلها في حالة توقف عن أداء مهمات الطيران، لكنها مع ذلك ما تزال قائمة كمحطة للأرصاد الجوية ومنصة لاختبار التكنولوجيا.

وقال جوش أندرسون، قائد فريق إنجينيويتي في مختبر الدفع النفاث، في بيان: "من غير المعقول تقريبا أنه بعد أكثر من 1000 يوم مريخي على السطح، و72 رحلة جوية، وهبوط صعب، ما يزال لديها ما تقدمه. وبفضل تفاني هذا الفريق المذهل، لم تتجاوز إنجنيويتي أحلامنا فحسب، بل قد تعلمنا أيضا دروسا جديدة في السنوات القادمة".

وهبطت إنجنيويتي هلى متن مركبة بيرسيفيرانس الجوالة التابعة لوكالة ناسا على الكوكب الأحمر للبحث عن الحياة وجمع العينات من أرضية فوهة جيزيرو (Jezero Crater) التي يبلغ عرضها 45 كم في فبراير 2021.

وبعد شهرين، انطلقت المروحية في مهمات التحليق في سماء المريخ للمرة الأولى، محققة بذلك مهمتها الرئيسة في إظهار إمكانية الاستكشاف الجوي على الكوكب الأحمر على الرغم من غلافه الجوي الرقيق.

وعلى مدار رحلاتها البالغ عددها 72 رحلة عبر المريخ، حققت إنجنيويتي تحليقا لمدة 129 دقيقة وغطت مسافة 10.5 ميل (17.0 كم) من الكوكب، أي أكثر من 14 مرة أبعد مما كان متوقعا في الأصل، وفقا لمسؤولي ناسا.

We’re going to miss you #MarsHelicopter! 🥺



Ingenuity sent its final message to Earth before hanging up its pilot hat and embracing its new role in retirement as Mars’ newest stationary testbed. Cheers to a brand new chapter and zero commute stress. https://t.co/yYR2UKzDBXpic.twitter.com/JcsAAX6QQu — NASA 360 (@NASA360) April 17, 2024

واجتمع فريق المروحية يوم الثلاثاء، قبل الوداع النهائي، لمراجعة الإرسال الرئيسي الذي تم نقله عبر بيرسيفيرانس وشبكة Deep Space التابعة لناسا.

Today the Ingenuity #MarsHelicopter said its final farewell to a dedicated team of visionaries, pioneers, and engineers at @NASAJPL who dreamed & then dared to make the bold idea of controlled flight on another planet a reality. pic.twitter.com/SA9gy04cao — Laurie Leshin (@LaurieofMars) April 17, 2024

وعلى الرغم من أن المهمة انتهت رسميا في 25 يناير الماضي، إلا أن المركبة استمرت في التواصل مع رفيقتها بيرسيفيرانس، والتي تعمل كمحطة أساسية لإنجنيويتي.

وأصبحت المروحية الآن جاهزة للإجراء النهائي، حيث ستكون بمثابة مركز اختبار ثابت لجمع البيانات. ومن المتوقع أن تفيد هذه المعلومات المستكشفين المستقبليين للكوكب الأحمر.

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وأضاف المسؤولون في ناسا أن إنجينيويتي ستستمر في الاستيقاظ كل يوم، وتنشيط أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متنها واختبار الألواح الشمسية والبطاريات والإلكترونيات الخاصة بها. وستقوم المروحية أيضا بتصوير سطح المريخ وجمع بيانات درجة الحرارة في موقع هبوطها النهائي، وهو مكان يطلق عليه الفريق اسم Valinor Hills.

وسوف تستمر إنجنيويتي في هذا العمل لأطول فترة ممكنة، حتى ينكسر شيء ما، على سبيل المثال، أو يحجب الغبار ألواحها الشمسية.

ويعتقد فريق المهمة أن ذاكرة المروحية يمكن أن تحتوي على ما يعادل 20 عاما من البيانات، لذلك يمكن أن تكون إنجنيويتي موردا قيما لمستكشفي المريخ على مر السنين.

ويقول مدير مشروع إنجينيويتي، تيدي تزانيتوس: "عندما تعود البشرية إلى Valinor Hills، إما بمركبة جوالة أو طائرة جديدة أو رواد فضاء مستقبليين، ستكون إنجينيويتي في انتظارهم مع آخر هدية لها من البيانات، وهي شهادة أخيرة على سبب جرأتنا على أشياء عظيمة. شكرا لك، إنجينيويتي، لإلهام مجموعة صغيرة من الناس للتغلب على الصعوبات التي تبدو مستعصية، وعلى التغلب على حدود الفضاء"

ويشير فريق مهمة إنجينيويتي إلى أن رسالة الوداع من المروحية، والتي أرسلها الفريق إلى بيرسيفيرانس يوم الاثنين 15 أبريل حتى تتمكن إنجينيويتي من إعادتها خلال اجتماع يوم الثلاثاء، كانت رسالة عاطفية وليست وظيفية، وتضمنت أسماء الأشخاص الذين عملوا في مهمة إنجينيويتي على مر السنين.

المصدر: سبيس